Provincia Treno storico, vino e spettacoli: il Natale accende Lapio 4 dicembre 2018

Un Natale che si prospetta ricco di novità, quello a Lapio, grazie a “It’s Christmas”, il format ideato dall’amministrazione comunale lapiana, guidata dal sindacto Trisa Lepore (nella foto), volto a svelare il fascino del Borgo di Lapio in tutte le sue sfaccettature, e che vede l’inaugurazione l’8 dicembre alle 18 con “Luci su Lapio” per poi proseguire il 16 dicembre con il “Treno di Natale” – il treno storicodella tratta Avellino-Rocchetta – che fa tappa a Lapio per una giornata speciale dedicata ai bambini e alla musica della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Le sorprese continuano durante tutto il mese di dicembre: il 23 dicembre con “Christmas Carol” e il 27 dicembre con il “Laboratorio di Cucina Natalizia”. Un ciclo di eventi, che nel periodo più bello dell’anno, svela le angolazioni più affascinanti del borgo di Lapio che a Natale si veste di magia tra folklore, arte e gastronomia, fiore all’occhiello di un luogo a forte vocazione agricola che detiene lo status di Città del Vino – con i pregiati Fiano di Avellino Docg e Taurasi Docg -e allo stesso tempo di Città dell’Olio e Città del Miele.

È all’interno del cortile di Palazzo Filangieri, antico palazzo nobiliare, che avrà luogo “Luci su Lapio”, l’8 dicembre alle , uno spettacolo di luci e musica che coinvolgerà i visitatori. Immancabile la presenza di eccellenze gastronomiche irpine che potranno essere degustate proprio nelle sale adiacenti al cortile del Palazzo Filangieri.

A seguire l’accensione delle Luci Artistiche nel Borgo e, grande novità quest’anno, l’illuminazione del Ponte Principe. In piazza S. Antonio l’accensione dell’albero e lo spettacolo musicale a cura di “Italian Gospel Voices”. Dopo il momento musicale, è prevista lavisita dei Presepi storici nelle Chiese di Lapio, opere ottocentesche di straordinaria bellezza. Infine, un momento dedicato alle eccellenze enologiche di Lapio, nel Palazzo Filangieri, il Wine Xmas per celebrare le due Docg che ospita il borgo: Fiano di Avellino Docg e Taurasi Docg.

Grande Fermento il 16 dicembre per “Il Treno di Natale” – il treno storico della tratta Avellino/Rocchetta – progetto di rivalutazione del territorio promosso dalla Regione Campania, Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane, che fa tappa a Lapio per una giornata speciale dedicata ai bambini e alla musica della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Il treno turistico partirà alle 10:30 da Benevento con fermata alle 11:30 ad Avellino e arrivo alle 12:30 a Lapio cona bordo un presidio Unicef che si occuperà di raccogliere le donazioni con il progetto “Adotta una Pigotta a Natale”.

Il tragitto sarà allietato dallo spettacolo a cura della Compagnia Teatrale “Clan H”. A stupire ulteriormente i bambini ilbenvenuto alla stazione di Lapio di Babbo Natale. La giornata prosegue a Lapio alle ore 13,00 per il pranzo facoltativo e su prenotazione, presso i ristoranti del Borgo. Alle ore 15,30 lo spettacolo teatrale per bambini e consegna delle letterine a Babbo Natale. A seguire il Tour guidato nel centro storico per la visita ai presepi ottocenteschie un momento dedicato al Wine Tasting. Alle ore 18,00 in Piazza Filangieri il Concerto della “Nuova Compagnia di Canto Popolare”.Per concludere nel modo migliore la giornata alle ore 20,30 è prevista una passeggiata collettiva al Ponte Principe illuminato, prima del rientro.

Il 23 dicembre “Christmas Carol” alle ore 18,30 in Piazza Filangieri, si parte con uno spettacolo a cura del laboratorio Teatrale di Lapio“Suoni e parole di Natale” da autori vari; a seguire Degustazione dei vini DOCG e prodotti locali nel cortile del Palazzo Filangieri.

Il 27 dicembre “Laboratorio di Cucina Natalizia” alle ore 16,00: i bambini si cimenteranno nell’arte del Panettone e a seguire una tombolata conviviale.