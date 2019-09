Cronaca Tre autovetture in fiamme a Montemiletto: notte di lavoro per i caschi rossi 19 settembre 2019

I Vigili del Fuoco di Avellino questa notte sono intervenuti in piazza Umberto a Montemiletto, per un incendio che ha interessato tre autovetture. Due le squadre prontamente intervenute, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i veicoli incendiati. Sono in corso indagini per l’incendio della Volkswagen Polo. Le fiamme si sono propagate anche su una Citroen C3 ed una Fiat Panda, parcheggiate nelle vicinanze. Completamente bruciati i tre veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.