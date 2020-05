Cronaca In Evidenza Primo Piano Travolto da un’auto mentre era in sella alla bici: bimbo di Sperone trasportato al Moscati 7 maggio 2020

Era in sella alla bici e percorreva la strada statale delle Puglie nel territorio di Sperone, quando è stato travolto da un’auto che non è riuscita a evitare l’impatto. Un bambino di 11 anni di Sperone è stato sbalzato dalla bici per diversi metri ed è finito a terra. Sono stati alcuni passanti e lo stesso conducente dell’auto a prestare i primi soccorsi.

A riportare la notizia è l’Agi. Il bimbo non ha mai perso conoscenza ma presentava diverse ferite agli arti ed era in stato confusionale. Un’ambulanza del 118 lo ha prelevato per trasportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove si trova attualmente.

Non si conoscono le sue condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno avviato le indagini. Il conducente dell’auto sarà sottoposto agli esami alcolemici per verificare se fosse nelle condizioni ottimali per guidare.