Trasporto, imprese in crescita: Irpinia prima in Campania

Sono 706 le imprese di trasporto attive in Irpinia, in crescita del 2.2 per cento rispetto al 2017. E’ la performance migliore in Campania, dove si registra un aumento medio dello 0.4 per cento. L’unico saldo in rosso è in provincia di Salerno (-0.4 per cento).

A livello nazionale guida la Lombardia, dove il settore dei trasporti incide, per imprese, addetti e per fatturato, per circa un quinto sul settore italiano. Il volume di affari vale quasi quanto Piemonte e Lazio (entrambi 41 miliardi). I settori guida sono trasporto terrestre (21 mila imprese) e magazzinaggio (5 mila).

I dati emergono da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese 2018 e 2017.

Le città prime per fatturato in Italia sono Roma (39 miliardi), Torino (36), Milano (26), Modena (6,5) e Napoli (4,3).