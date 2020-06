Cronaca Trasforma un fondo agricolo in discarica abusiva, denunciato 60enne di Senerchia 23 giugno 2020

Non porta i rifiuti in discarica, ma li deposita in un fondo agricolo. Che si trasforma in una vera e propria discarica abusiva. L’attività dei carabinieri di Senerchia, ha permesso di deferite alla Procura della Repubblica di Avellino un 60enne del luogo il quale, all’interno di due appezzamenti di terreno dell’ampiezza di circa 1000 metri quadrati, avrebbe smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle prescritte autorizzazioni. A carico dell’uomo è quindi scattata la denuncia in stato di libertà. L’area oggetto è stata posta sotto sequestro.