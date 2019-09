Provincia “Trasforma il tuo stress in energia positiva”: un evento per far conoscere la kinesiologia emozionale 9 settembre 2019

“Trasforma il tuo stress in energia positiva”. E’ il titolo dell’evento unico e gratuito che si terrà presso il Green Park Hotel di Mercogliano per far conoscere la kinesiologia emozionale, una nuova tecnica che serve a riequilibrare cuore e mente, riportandoli in uno stato di coerenza, sciogliendo lo stress che causa tale squilibrio.

Il metodo arriva dagli Stati Uniti.

L’evento è tenuto dalla Dott.ssa Angela Coppola, massimo esponente in Italia per la kinesiologia emozionale e presidente dell’Associazione Antares e dal Maestro di Yoga Michelangelo Melchionna.

L’evento sarà diviso in due parti: la prima vedrà protagonista il maestro di Yoga Michelangelo Melchionna, che presenterà delle tecniche per sciogliere le tensioni del corpo causate dallo stress, mentre nella seconda parte la dott.ssa Angela Coppola darà degli input su questo nuovo metodo che in poco tempo è riuscito a rivoluzionare e migliorare la vita di tantissime persone, riattivando l’armonia tra mente e cuore.

L’incontro aiuterà ad apprendere alcune tecniche di meditazione, dallo yoga alla Kinesiologia con lo scopo di ritrovare dentro di sé le risorse per affrontare e trasformare lo stress quotidiano in energia positiva.