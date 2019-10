Cronaca Primo Piano Trappole per animali e bocconi avvelenati: blitz dei Forestali tra Monteforte e Lauro 31 ottobre 2019

I Carabinieri delle Stazioni Forestali di Monteforte Irpino e Lauro, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cacciatori, in agro del comune di Baiano – località “Bosco di Arciano” e nel comune di Taurano – località “Grotte”, hanno riscontrato la presenza di 5 trappole (lacci in acciaio) vietate ai sensi della Legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti anche dei bocconi di carne sospetti, presumibilmente avvelenati (crocchette per cani miste a macinato di carne), sparsi nel bosco.

Le trappole sono state sequestrate e i bocconi sospetti raccolti e debitamente repertati per le successive analisi di laboratorio.

Interessata l’A.S.L. competente e i comuni interessati per la messa in sicurezza dell’area e per l’avvio delle procedure di bonifica.