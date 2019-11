Tragedia a Benevento: giovane trovato morto a letto

Un giovani di 28 anni è stato ritrovato morto a letto in casa sua a San Bartolomeo in Galdo nella tarda serata di ieri. Non rispondeva più alle chiamate dei parenti che preoccupati hanno avvisato le forze dell’ordine. Per entrare all’interno dell’abitazione i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta. Da una prima visita effettuata dal medico legale sembra che il decesso non sia stato causato da elementi esterni. Solo l’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, chiarirà le cause della morte.