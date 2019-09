Provincia Tradizioni e vino, a Paternopoli torna “la Macenata” 9 settembre 2019

“La Macenata” è un festival enogastronomico attivo sul territorio irpino già alla sua XI° edizione, che si terrà dal 20 al 21 Settembre presso il Comune di Paternopoli. L’evento intende celebrare alcune delle antiche tradizioni locali, interpretandole in chiave moderna, tra cui, fulcro portante della manifestazione è l’antico rito della pigiatura dell’uva con i piedi, attraverso il caratteristico ballo dentro il tino colmo d’uva.

Una danza quanto mai affascinante, capace di invaghire e coinvolgere qualsiasi pubblico, come dimostrato nelle edizioni passate. Le attività previste per l’evento prendono avvio a partire dalla data del 15 Settembre

ed avranno seguito durante le giornate del 20 e del 21 Settembre.

La giornata del 15 Settembre sarà dedicata al nostro “Enotour”. I partecipanti saranno invitati ad una ricca colazione che proporrà i cibi e le bevande che, tradizionalmente, venivano consumati dai contadini prima di scendere in vigna ed affrontare le faticose giornate di vendemmia. A seguire, prenderà avvio una visita guidata per le cantine del posto nelle quali apprezzare diverse specialità vinicole attive sul territorio.

Il 21 Settembre, ad apertura del Festival, si terrà l’“Irpinia Express” un nuovo itinerario turistico che partirà da Benevento fino ad arrivare a Paternopoli, per mezzo di automotrici d’epoca.

Il tour consentirà di raggiungere comodamente in treno la Wine Valley, denominazione recentemente coniata dal presidente della Fondazione FS, Mauro Moretti, al fine di individuare e conoscere i territori caratterizzati da una produzione enologica di alta qualità.

Una delle novità sostanziali dell’attuale edizione consiste nel tema portato avanti dalla manifestazione: la valorizzazione dell’attività artigianale, intesa come atto creativo individuale, sociale e collettivo. L’evento ospiterà tre artigiani, un marmista, un falegname ed un fabbro, i quali, nel corso delle due giornate, realizzeranno delle dimostrazioni aperte al pubblico, in cui mostreranno i processi di lavorazione propri dei rispettivi materiali. Inoltre, sono previste esposizioni artistiche, che presenteranno i lavori di artisti locali al fine di promuovere la creazione artistica autoctona nelle sue diverse varianti. Durante il festival saranno inoltre organizzati laboratori creativi rivolti ai bambini e attività di workshop per studenti, da svolgere insieme agli artigiani partecipanti.

Il tutto adornato da ricche degustazioni ed esibizioni musicali, immersi nella magica atmosfera della nostra terra. Nell’ottica del marketing territoriale, inoltre, è stata creata una campagna pubblicitaria con lo scopo di valorizzare il territorio e chi ne fa parte, mettendo l’accento sull’impronta degli artigiani e dei produttori vinicoli, al fine di far dialogare due diverse forme di creazione: quella artistica e artigianale e quella del vino.

Nel corso degli appuntamenti verranno proiettati dei video promo per comunicare e dare consapevolezza ai turisti del nostro territorio.

Il vino, vero protagonista dell’evento, ha bisogno di incrementare la propria posizione in un mercato in cui la domanda è in continua crescita in Italia e all’estero. Pertanto, l’obiettivo sarà quello di promuovere le eccellenze territoriali portando i turisti a conoscenza di un territorio ricco e florido.

L’edizione 2019, a cui prendono parte espositori, artisti, e 10 aziende tra cantine, ristoratori e produttori, coinvolgerà un territorio sempre più in via di sviluppo dal punto di vista enogastronomico e turistico.

“La Macenata” si consolida come manifestazione atta alla valorizzazione delle eccellenze enologiche, gastronomiche e artistiche presenti sul territorio irpino, rappresentando, non solo un evento unico ma anche una rara occasione per riscoprire la nostra memoria culturale e sentire nuovamente di appartenervi.