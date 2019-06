Provincia Tradizione e spettacoli per la Notte del Grano ad Aquilonia 25 giugno 2019

La settima edizione della “Notte del grano” si è chiusa con un bilancio tutto sommato positivo, le manifestazioni in programma hanno soddisfatto la comunità aquiloniese, dai bambini agli adulti.

Tra i vari eventi meritano di essere segnalati “lo spettacolo della sabbia”, i fuochi pirotecnici in piazza, la gara di organetto, che ha visto la partecipazione di giovani talenti, venuti anche da fuori regione.

Particolarmente suggestiva è stata la scenografia preparata a San Vito, dove si sono svolti gli eventi della seconda giornata; per l’occasione la quercia secolare è stata anche illuminata, il piazzale antistante la storica badia nella giornata di domenica ha visto la partecipazione, specie in serata, di molta gente attratta da canti e balli popolari a ritmo della tarantella e dallo spettacolo di magia a cura di Fatim Mura, che è stato il Direttore Artistico di tutta la festa.

Quest’anno la Festa del Grano per la prima volta si è tenuta a Giugno, gli altri anni, invece, si è sempre tenuta ad Agosto, e la ragione di questa anticipazione è stata dettata da ragioni di carattere amministrativo.

La Festa del Grano, infatti, col passare degli anni è diventata, per come è stata ideata, per i vari eventi di assoluta qualità che di anno in anno si sono susseguiti, e per il successo crescendo che ha avuto, un appuntamento fisso dell’Estate Irpina.

Questo particolare non è passato inosservato all’Ente Regione che, grazie anche alla sapiente azione degli amministratori locali, ha inserito anche quest’anno la Festa del Grano di Aquilonia ritenendola meritevole di un contributo regionale.

Questa volta, le varie clausole burocratiche regionali, prevedevano che la realizzazione degli eventi e la relativa rendicontazione avvenisse entro e non oltre il 30 giugno. E’, pertanto, questa la vera ragione per cui questa edizione si è tenuta a Giugno, il Sindaco De Vito Giancarlo questo lo ha spiegato bene, anche nel discorso di ringraziamento tenuto nella serata di chiusura.

Certo, dispiace per tutti quelli che purtroppo sono in ferie ad agosto, rimasti delusi per non aver potuto assistere a questa edizione della festa, ma, a detta del primo cittadino, l’estate agostana aquiloniese prevede una serie di altre manifestazioni di grande spessore culturale che il pubblico avrà modo di apprezzare.

A proposito di pubblico, in occasione della giornata di apertura della Festa del Grano abbiamo notato tra i presenti il grande chitarrista Antonio Onorato, che proprio ad Aquilonia è nato. Da indiscrezioni raccolte pare che proprio in agosto è in programma un concerto del famoso jazzista nel paese natio, un evento, questo, che farà da preludio ad un grande progetto culturale di cui presto sentiremo parlare.