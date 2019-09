Avellino Tradizione e comicità: al “Gesualdo” arriveranno Salemme, Siani, Lello Arena e tanti altri 25 settembre 2019

“Tradizione e Comicità”: sarà Vincenzo Salemme ad aprire, sabato 26 e domenica 27 ottobre, il cartellone della nuova stagione del Teatro “Carlo Gesualdo”. Ricco il cartellone del buon umore che prevede anche le performance di Alessandro Siani con il suo Felicità Tour, di Lello Arena con “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, di Carlo Buccirosso con la divertente commedia “La rottamazione di un uomo perbene” e di Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company. Completano il cartellone “Tradizione e Comicità” la Cantata dei Pastori di Peppe Barra, Biagio Izzo, Ale e Franz e la commedia “dimagrante” interpretata da quattro donne, Rossella Sbrescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.

Il programma completo dell’attesissima rassegna è stato presentato questa mattina dal direttore del Teatro Pubblico Campano Alfredo Balsamo, affiancato da Antonio Caradonna, componente del Direttivo.

Presenti anche il Sindaco di Avellino Gianluca Festa e Espedito Giaccio dell’Associazione Mister Punch che, insieme all’amministrazione comunale e al TPC, ha curato la rassegna di Teatro Ragazzi “Primi Applausi” rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.

“Il Teatro Gesualdo può e deve diventare riferimento per tutta la provincia”, ha precisato in un passaggio il primo cittadino. “Continuare a parlare di Teatro di Avellino è riduttivo. Come io mi sento, nel massimo rispetto di tutti i miei colleghi, anche sindaco dell’Irpinia, oltre che del capoluogo, così il “Gesualdo” deve essere veicolato e percepito come il Teatro dell’Irpinia”.

Per Festa la cultura può diventare uno dei motori di sviluppo del territorio. “Il cartellone di quest’anno è la conferma che il nostro Teatro ha tutte le potenzialità per allargare gli orizzonti e iniziare a proporsi anche su scala regionale e nazionale. E’ una sfida che vedrà la nostra amministrazione impegnata in prima linea”.

“Anche quest’anno – ha precisato il direttore del TPC Balsamo – ci presentiamo al nostro pubblico con un cartellone di grande qualità, con nomi noti e di richiamo. La rassegna Red è molto attesa e sono convinto che anche quest’anno ci sarà da divertirsi”.

Riflettori accesi nel corso della conferenza stampa anche sul progetto “Primi Applausi”, nato nel 1994 e ospitato dal 2001 dal Teatro di Avellino. La novità di quest’anno è il nuovo cartellone rivolto alle famiglie, “Domenica a teatro con mamma e papà”. Si tratta di quattro appuntamenti con spettacoli messi in scena da compagnie di teatro di ragazzi che vanno a completare un programma ricco di eventi e appuntamenti da non perdere.