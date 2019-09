Primo Piano Provincia Tra storia e mito, tutto pronto per la Juta a Montevergine 8 settembre 2019

Ad Ospedaletto d’Alpinolo si mette ufficialmente in moto l’edizione 2019 de “La Juta a Montevergine” che si terrà nei giorni 11 e 12 settembre prossimi nel borgo medioevale ai piedi del masso di Mamma Schiavona. Una delle feste più antiche della Campania e di tutto il meridione partirà ufficialmente con la conferenza stampa di lunedì 9 settembre 2019 alle ore 10.15 nella sala delle conferenze dell’edificio municipale di Ospedaletto d’Alpino.

All’incontro presieduto dal Sindaco di Ospedaletto, Antonio Saggese ed introdotto dal consigliere comunale delegato alla cultura ed al turismo Carlo Preziosi, parteciperà il direttore artistico Rodolfo Guerriero ed il musicologo ed antropologo Marcello Colasurdo.

“Siamo pronti per l’evento e per quella che consideriamo la vera festa dell’aggregazione – spiega il sindaco Saggese – Un momento di accoglienza che da sempre ha caratterizzato i cittadini di Ospedaletto, pronti ad accogliere, ad aggregare ed a confrontarsi con i tanti pellegrini che arrivano nel nostro centro accomunati dal culto mariano della Madonna di Montevergine. Sarà l’ennesima festa dell’accoglienza e dell’ospitalità”. L’evento, già incluso tra quelli della Regione Campania nell’ambito delle strategie per le politiche del turismo e della cultura, è stato finanziato tra i progetti di “rilevanza nazionale ed internazionale”, un ulteriore riconoscimento per una manifestazione che con il passare degli anni sta caratterizzando sempre di più il rilancio culturale e turistico di questa zona.

“La Juta a Montevergine – sottolinea il direttore artistico Rodolfo Guerriero – non è un evento, non è una manifestazione ne tanto meno una semplice festa, è una ricorrenza che si lega ad un circuito di feste mariane che si tengono in Campania e che si contraddistinguono per la presenza di un repertorio canoro e musicale eseguito dai pellegrini comunemente denominato tammurriata o “ballo ‘ngopp ‘o tamburo”, una danza popolare tutta campana che appartiene alla famiglia della tarantella meridionale”.

.