Politica “Tourism & Europe”, delegazione irpina guidata da Famiglietti a Bruxelles 11 dicembre 2018

La delegazione irpina guidata dall’on. Luigi Famiglietti è stata ospitata dall’on. Giosi Ferrandino, europarlamentare del PD, che ha organizzato un evento dal titolo “Tourism & Europe”, prospettive di sviluppo per il turismo in Irpinia e in Campania.

Dopo i saluti di Giosi Ferrandino, promotore dell’evento a cui hanno partecipato anche i principali rappresentati degli albergatori dell’isola di Ischia, c’è stato l’intervento di apertura e di saluto del capo delegazione Oreste Ciasullo, in rappresentanza dei piccoli comuni di ANCI Campania, che ha salutato e ringraziato a nome della delegazione l’on. Ferrandino ribadendo l’esigenza di una più organizzata e proficua collaborazione tra istituzioni europee ed enti locali nazionali.

A coordinare il tavolo l’on. Luigi Famiglietti, che in premessa ha ribadito l’esigenza di costruire reti politiche significative con l’Europa per attingere alle molteplici forme di finanziamento dirette messe a disposizione degli stati membri ed in particolar modo in favore delle comunità locali, così da rilanciare le economie territoriali sostenendo sia gli enti locali e le loro fragilità strutturali che le realtà imprenditoriali.

A seguire gli interventi dei sindaci Carmine Ciullo di Frigento, Giuseppe De Pasquale di Bonito, Stefania Di Cecilia di Villamaina, Antonio Panarese di Buonalbergo, Luigi Ricciardelli assessore di Montemarano, Alessandro Ciasullo consigliere comunale di Ariano Irpino, Bartolomeo Zoccano in rappresentanza di Aiccre Campania che ha ribadito l’esigenza di ampie reti infrastrutturali per le aree interne come premessa allo sviluppo.

A concludere l’evento la responsabile di Federturismo a Bruxelles dott.ssa Silvia Barbone che, sintetizzando le molteplici questioni sollecitate dagli amministratori e gli imprenditori ischitani presenti al tavolo, ha proposto numerose soluzioni operative percorribili a partire da una necessaria e più articolata formazione da offrire agli operatori territoriali. L’evento ha consentito altresì l’avvio di un iter di condivisione e di organizzazione futura tra le potenzialità turistiche dell’isola d’Ischia e le eccellenze territoriali irpine.