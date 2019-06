Primo Piano Provincia Tour de Franza, ad Ariano il sindaco ringrazia i cittadini e dà una festa 27 giugno 2019

Un’occasione per ringraziare i cittadini che lo hanno voluto come sindaco della città di Ariano Irpino. “Enrico Franza è un primo cittadino pop”, così lo definiscono gli stessi arianesi. Ed è per questo che ha deciso di dare una festa per rendere omaggio alla città domani venerdì 28 giugno: il Tour de Franza, così è stata ribattezzata.

Varie tappe sparse per il centro storico. “Abbiamo voluto valorizzare alcune delle eccellenze irpine. Tra musica e street food vi aspetto per condividere con voi un momento di festa e ringraziare tutti per aver contribuito al nostro progetto di partecipazione e rinnovamento” dice Franza.

Una festa rispettando l’ambiente. “Per l’occasione – prosegue – i bar lungo il percorso della Street Parade sono stati riforniti di bicchieri Take Away in carta e contenitori ecosostenibili, smaltibili nei cassonetti per la raccolta delle rispettive frazioni”.

Si parte alle 17 dalla Villa Comunale con un DJ Set, gonfiabili per bambini, artisti di strada; poi alle 19:30 appuntamento in via d’Afflitto con lo Street Tour; alle 21 in piazza Plebiscito il sindaco ringrazierà la cittadinanza, alle 21:30 live Music con i SS91, Trueskillz, DJ Set “I am Ues”. In chiusura, alle 22:30 in piazza Garibaldi I Cattivi Maestri.

La Polizia Municipale, al fine di garantire il regolare svolgimento di questo appuntamento, ha diramato Ordinanza di disciplina del traffico: dalle 15 alle 23, divieto di sosta in Piazza Plebiscito, Via D’Afflitto e Piazza Garibaldi, per consentire l’allestimento delle strutture; dalle 19 divieto di circolazione su Via D’Afflitto e Piazza Plebiscito, con deviazione dei flussi veicolari da Piazza Duomo e Piazzale San Francesco, fino al termine della manifestazione.

I mezzi AMU effettueranno percorso alternativo. Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli ad esclusivo servizio delle manifestazioni elettoral