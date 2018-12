Avellino Calcio Torres-Avellino, le pagelle di Irpinianews 16 dicembre 2018

di Claudio De Vito – Perdere partita – anche malamente – e testa in un solo colpo. L’Avellino è riuscito nell’impresa arrendendosi anche ad una Torres abile a mettere a nudo tutte le debolezze di una squadra ancora a caccia della sua identità in questa stagione. L’unico a salvarsi è stato Dondoni che ha sbagliato poco se non nulla. Per il resto si naviga nel mare dell’insufficienza. Imbarazzante il neo acquisto Omohonria che ha consegnato il vantaggio agli avversari. Difficile da commentare la condotta di Pizzella nel recupero. Da Dalt sprinta in avvio, poi serve a Bianco l’assist del 2-0. Centrocampo imbrigliato e attacco impalpabile. E la risultante per Bucaro è l’involuzione del suo Avellino rispetto a quattro giorni fa.

Torres-Avellino 2-0, le pagelle.

Marcatori: 13′ st Spinola, 28′ st Bianco.

Torres (4-3-3): Cancelli 6; Bilea 6, Peana 6, Lazazzera 6, Pinna R. 6.5; Bianco 6.5 (41′ st Piana sv), Lauria 4, Piga 6 (7′ st Spinola 6.5); Sarritzu 6.5 (33′ st Minutolo sv), Camilli 5.5 (22′ st Ayo 6), De Martis 6 (44′ st Sanna N. sv).

A disp.: Tsoulfas, Piriottu, Pinna S., Saba. All.: Sanna M. 6.5.

Avellino (4-4-2): Pizzella 4, Patrignani 5 (1′ st Omohonria 4), Morero 5, Dondoni 6, Parisi 4.5; Tribuzzi 5, Gerbaudo 5 (23′ st Di Paolantonio 5), Matute 5 (43′ st Ciotola sv), Da Dalt 5; Sforzini 5 (48′ st Lagomarsini sv), De Vena 5.

A disp.: Mithra, Mentana, Buono, Capitanio, Saporito. All.: Bucaro 5.5.

Arbitro: Munerati di Rovigo 5. Assistenti: Cravotta di Città di Castello e Voytyuk di Ancona.

Note: espulsi al 36′ st Tribuzzi e al 47′ st Pizzella per condotta violenta; ammoniti al 16′ pt Bianco, al 31′ pt Morero, al 33′ pt Patrignani, al 39′ pt Camilli, al 9′ st Gerbaudo, al 44′ st Lauria per gioco scorretto; al 34′ pt Sforzini per comportamento non regolamentare; angoli 6-4; recuperi 1′ pt e 4′ st.