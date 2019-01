Avellino La torre dell’orologio sulla Coca Cola: lrpinianews lancia l’iniziativa 23 gennaio 2019

Bottiglie e lattine con la torre dell’orologio, simbolo di Avellino.

La Coca Cola celebra i tesori della Campania con lattine speciali?

Allora ecco la nostra idea: chiedere alla Coca Cola di produrre una serie di bottiglie e lattine con la torre che rappresenta la nostra città .

La Coca Cola ha legato la lattina a monumenti della Campania. I quattro soggetti scelti, Piazza Plebiscito, Maschio Angioino, Positano e i Faraglioni di Capri, rappresentano una dichiarazione d’amore per un territorio che da sempre è nel cuore di Coca-Cola.

Il legame con la Campania, infatti, parte da lontano: è a Napoli che nel 1955 nasce Fanta, una delle bevande iconiche di Coca-Cola, prodotta, oggi come allora, con succo di arance italiane ed è dal 1977 che lo stabilimento di Marcianise, il più grande del Sud Italia con le sue quattro linee e gli oltre 224.000.000 litri di bevande imbottigliate annualmente, è al centro delle attività produttive.

Il sito casertano rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intera regione: sono oltre 970 i posti di lavoro, diretti e indiretti, generati nella regione grazie all’attività dello stabilimento.

Giangiacomo Pierini, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di Coca-Cola HBC Italia ha recentemente dichiarato: “Con queste edizioni speciali desideriamo ringraziare l’intera regione, che arricchisce ogni giorno il nostro cuore italiano. “Il nostro legame con la Campania non è solo industriale – ha continuato – , essere presenti sul territorio per noi significa farlo in modo responsabile creando valore da condividere con le comunità locali attraverso continui investimenti e progetti concreti di carattere sociale”.

Ed è proprio per questo motivo che chiederemo proprio al direttore Giangiacomo Pierini di creare questo nuovo disegno dedicato anche ad Avellino, da imprimere sulle lattine e sulle bottiglie della bibita più bevuta nel mondo.

Condividete anche voi l’hashtag

#unaCocaColaPerAvellino

E il sogno magari si avvererà