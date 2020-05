VIDEO/ Torre Annunziata, sequestro di 400mila euro ad un pregiudicato della zona

In data odierna, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro per un valore complessivo di quasi 400 mila euro – emesso dalla

Sezione Misure Prevenzione del Tribunale di Napoli, su proposta avanzata

da questa Procura della Repubblica – nei confronti di G. F.

(classe ‘80), pregiudicato residente a Torre Annunziata.

In particolare, il destinatario del provvedimento di prevenzione patrimoniale

ha manifestato nel tempo abitualità e sistematicità nello spaccio di sostanze

stupefacenti, presso le discoteche della costiera amalfitana (in specie a Vietri

sul Mare) e soprattutto nell’hinterland oplontino, dove è diventato un solido

punto di riferimento per i tossicodipendenti della zona.

La sua pericolosità sociale risale almeno al 2009 ed è stata confermata dalle

successive e reiterate condotte delittuose, sino ad epoca recente, come

risulta evidente dall’ultimo sequestro, eseguito nei suoi confronti sempre a

Torre Annunziata nel 2018, di una partita di cocaina suddivisa in varie dosi

rinvenuta all’interno della sua auto.

Nella considerazione che il G. F. non risulta mai aver svolto nessuna

attività lavorativa lecita né tantomeno aver percepito redditi di legittima

provenienza, in presenza di un quadro indiziario che vede quest’ultimo come

soggetto che vive prevalentemente se non esclusivamente grazie ai proventi

assicurati dallo spaccio della droga, la compente Autorità Giudiziaria ha

provveduto a sottoporre a sequestro le sue disponibilità liquide e il suo

patrimonio immobiliare indebitamente acquisito nel tempo.

Più in dettaglio, la misura ablativa in argomento è stata eseguita dalla

Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, che ha sequestrato

denaro per oltre 106 mila euro depositato su due conti correnti nonchè un

appartamento di pregio, che si affaccia sul lungomare della città corallina con

vista sul golfo di Napoli (con annesso garage), per un valore che si aggira

intorno ai 280 mila euro.