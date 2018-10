Attualità Primo Piano Torna “Io non rischio”: week-end di prevenzione nelle piazze irpine 11 ottobre 2018

Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Campania e ad Avellino “Io non rischio”, la campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile che vede in prima linea anche la protezione civile regionale.

Il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica insieme per sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali che interessano il nostro Paese e, in particolare il territorio regionale, nonché sulle buone pratiche e comportamenti da tenere per ciascuna tipologia di evento.

Nelle principali piazze della provincia di Avellino saranno allestiti corner informativi per diffondere la cultura della prevenzione sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno all’ottava edizione – è proprio l’incontro in piazza tra i volontari preventivamente formati e la cittadinanza.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile Regione Campania con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

Appuntamento ad Ariano Irpino (Piazza Plebiscito), Avellino (Piazza Libertà), Bagnoli Irpino (piazza L. Di Capua), Bisaccia (Parco dell’Accoglienza), Frigento (piazza di Pila ai Piani), Gesualdo (piazza Neviera), Grottaminarda (Giardini De Curtis), Lioni (Piazza della Vittoria), Mirabella Eclano (Centro Commerciale Il Carro – via Passo San Michele), Montemiletto (piazza IV Novembre), Scampitella (piazza Libertà), Solofra (piazza Umberto I), Sturno (piazza Municipio).

In città, al fianco della dirigente regionale Claudia Campobasso ci saranno anche il Prefetto, il Comandante dei Vigili del Fuoco e le autorità locali.