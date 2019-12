Attualità Torna “Giocattoli e libri in Movimento”, con Sibilia, Gubitosa e Picariello 21 dicembre 2019

Giocattoli e libri in Movimento, le iniziative del Movimento 5 Stelle, tornano anche il 21 dicembre a Corso Vittorio Emanuele dalle 16:30 alle 20.

“Raccogliamo doni per chi non può averne o farne, alimentando la cultura dell’economia circolare (perché un regalo riciclato vale di più) – si legge nella nota degli organizzatori – Scambiamo giocattoli usati per donarli ai bambini meno fortunati”.

Solidarietà, riuso ed economia circolare: Giocattoli in Movimento è un circolo virtuoso a tutela dell’ambiente e a sostegno dei meno fortunati. Porta due giocattoli o due libri usati e in buono stato, ne riceverai uno in cambio. I giocattoli raccolti saranno donati a strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici.

Saranno presenti Carlo Sibilia, Michele Gubitosa e Ferdinando Picariello.