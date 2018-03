Cronaca Torna a casa e trova i ladri: nei guai tre topi d’appartamento 17 marzo 2018

Credevano di poter agire indisturbati per mettere a segno il furto in abitazione e garantirsi così in modo impunito illeciti profitti: ma non è andata come speravano. A scoprirli è stato il proprietario della casa che, rientrato all’improvviso, se li è trovati davanti ed ha chiamato il “112”.

Il tutto è successo nella serata di ieri a Rocca San Felice.

Ricevuta la segnalazione, i militari in servizio presso la Centrale Operativa hanno inviato una pattuglia della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi che, grazie all’approfondita conoscenza del territorio, è riuscita in pochi minuti a bloccare i tre malfattori.

Condotti in Caserma ed inchiodati alle proprie responsabilità, per i tre (due 26enni di Villamaina ed un 30enne di Torella dei Lombardi) è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, ritenuti responsabili del reato di tentato furto in abitazione in concorso.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire se i tre soggetti abbiano già commesso dei furti in appartamenti.