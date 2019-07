Sport Sport Minori Tiro con l’arco, l’arianese Marianna Rogazzo in nazionale ai Mondali 3D 15 luglio 2019

L’arianese Marianna Rogazzo, dell’ASD Arcieri del Tricolle, è una delle due arciere italiane che indosserà la maglia della Nazionale di Tiro con l’arco per la Federazione Italiana Tiro con l’ARCO (FITARCO).

La campionessa irpina, rappresenterà il nostro paese nella specialità arco nudo, seniores femminile over 20 al prossimo Campionato Mondiale 3D World Archery (WA) che si terrà in Canada dal 2 al 7 settembre 2019.

Entusiasta il presidente dell’A.S.D. Arcieri del Tricolle, F.to Domenico Paonessa: “La nostra Marianna, attuale Campionessa del Mondo 3D International Field Archery Association (IFAA), seniores, arco nudo femminile, più volte Campionessa Italiana (per entrambe le Federazioni sportive FIARC e FITARCO), è reduce da un altro recente successo ottenuto a giugno a Finale Ligure, in occasione del Campionato Italiano di tiro con l’arco, specialità 3D, organizzato dalla FITARCO, dove ha conquistato un prestigioso argento ad un solo punto di distacco dalla Campionessa Cinzia Noziglia, delle Fiamme Oro della Polizia di Stato”.

Non è un caso, quindi, che saranno proprio queste due Campionesse a rappresentare l’Italia al prossimo Campionato Mondiale.

“E’ un onore – dice Marianna Rogazzo – poter indossare, ancora una volta, la maglia della Nazionale Italiana di Tiro con l’arco per l’evento internazionale più prestigioso del 2019, per quanto concerne le gare 3D, che saranno organizzate nei boschi, in Canada, a Lac La Biche, con bersagli che rappresenteranno diverse sagome animali tridimensionali, in poliuretano, di grandezza e colori naturali, tirando, come archi nudi, a distanze sconosciute dai 5 ai 30 metri. E’ un onore, altresì, poter rappresentare, ancora una volta, Ariano Irpino in occasione di un Campionato del Mondo”.