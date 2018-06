Avellino Calcio Tim Cup, è già conto alla rovescia: l’Avellino debutta il 5 agosto 18 giugno 2018

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A sulle date per la stagione sportiva 2018/2019 pubblicato in giornata ha fatto scattare il lungo conto alla rovescia per il ritorno in campo dell’Avellino. Sono state fissate infatti le tappe temporali della Tim Cup, che prenderà il via il 29 luglio con il primo turno eliminatorio riservato alle formazioni di Serie C e D.

I lupi entreranno in gioco al secondo turno in programma domenica 5 agosto e lo faranno al Partenio-Lombardi contro l’avversario che verrà fuori dagli accoppiamenti del turno precedente da sorteggiare tra un mese. Prima di Ferragosto, il 12 agosto, il terzo turno, l’ultimo della sequenza estiva con appuntamento poi al quarto turno a inizio dicembre. In caso di pass staccato all’esordio, la squadra di Michele Marcolini farebbe visita a una formazione di Serie A. Lo scorso anno fu l’Hellas Verona a ricevere i biancoverdi sconfitti 3-1 al “Bentegodi”.

La prima nella manifestazione tricolore è compresa nell’abbonamento che già circa cinquecento tifosi hanno già sottoscritto presso la biglietteria dello stadio e le varie rivendite dislocate in tutta la provincia. Il 25 agosto, con anticipo serale il 24, poi sarà la volta dello start del torneo cadetto che l’Avellino dal ritorno in B nel 2013 non ha mai avuto l’onore di inaugurare all’open day.

Non ancora noti invece i riferimenti temporali del precampionato tra inizio del ritiro e amichevoli, quest’ultime da definire nelle prossime settimane e in corso d’opera per quel che riguarda i test di agosto. Staff tecnico e calciatori dovrebbero ritrovarsi ad Avellino intorno al 10 luglio dopo le visite mediche sostenute nei primi giorni del prossimo mese. Il ritiro di Ariano Irpino invece scatterebbe a cavallo del 15 luglio.