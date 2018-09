Avellino Calcio Tifosi Avellino di nuovo in marcia: le info sulla prevendita per Ladispoli 12 settembre 2018

di Claudio De Vito – Nel pomeriggio saranno messi in vendita i tagliandi per la partita Ladispoli-Calcio Avellino in programma domenica alle 15 allo stadio “Angelo Sale”. Cresce l’attesa nella città laziale con oltre mille spettatori attesi per l’evento che sancisce il ritorno in Serie D dei padroni di casa e il battesimo in LND per il neonato club targato Sidigas.

250 i biglietti messi a disposizione dei tifosi biancoverdi al costo di 10 euro più 2.50 euro per i diritti di prevendita. Ciaotickets il circuito per la vendita (anche online) dei titoli di accesso alla piccola tribuna ospiti che il Ladispoli ha messo a punto in tempi record.

Non è previsto alcun tipo di restrizione dal punto di vista dell’ordine pubblico sull’acquisto dei tagliandi che la tifoseria irpina polverizzerà in pochi minuti. Sarà possibile pertanto entrare anche nella tribuna locale (capienza 800 posti) allo stesso prezzo acquistando sia in prevendita (fino ad un massimo di cinque biglietti) che il giorno della partita allo stadio, opzione quest’ultima praticamente neutralizzata dal fatto che i tifosi di casa esauriranno in poco tempo tutti i posti disponibili.

I punti vendita Ciaotickets abilitati in città e provincia sono i seguenti: History Cafè in viale Italia e Music Point in via Colombo ad Avellino, DS Service in via Sant’Angelo a Mirabella Eclano e Tabaccheria Lo Conte in via Sant’Antonio ad Ariano Irpino. Non tutti saranno accontentati, ma questo sarà un problema che si ripeterà per ogni trasferta del campionato di Serie D.