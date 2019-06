In Evidenza Provincia The Voice of Italy, stasera la finalissima: a Montoro tutti in piazza per tifare Carmen 4 giugno 2019

Il successo della montorese Carmen Pierri, finalista nella terza edizione di “The Voice of Italy”, sta contagiando tutta l’Irpinia.

La giovane cantante scelta da Gigi D’Alessio stasera si misurerà con gli tre sfidanti nella finalissima del talent targato Raidue. E nel comune di Montoro l’attesa è spasmodica tanto che i compaesani di Carmen saranno in piazza per applaudire la loro beniamina.

Per l’occasione è stato allestito un maxischermo in piazza, nella frazione di Borgo di Montoro, per seguire l’esibizione della giovane cantante irpina.

Carmen Pierri a soli sedici anni si è imposta come un nuovo talento nella trasmissione “The Voice Of Italy”, conquistando tutti, a partire da Gigi D’Alessio, uno dei giudici di questa edizione che l’ha voluta fortemente nel suo team.

Carmen ha sbaragliato la concorrenza, conquistando uno dei quattro posti disponibili per la finale che andrà in onda stasera, 4 giugno, alle ore 21:20 in diretta su Raidue.