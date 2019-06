Attualità Primo Piano “The Voice of Italy”, la montorese Carmen Pierri in finale su Rai2 1 giugno 2019

Carmen Pierri è una delle finaliste della terza edizione di “The Voice of Italy”. La sedicenne, nata a Salerno ma che vive con la famiglia a Montoro, ha conquistato tutti, a partire da Gigi D’Alessio, uno dei giudici di questa edizione che l’ha voluta fortemente nel suo team.

Carmen ha sbaragliato la concorrenza, conquistando uno dei quattro posti disponibili per la finale che andrà in onda martedì 4 giugno alle ore 21:20 in diretta su Raidue.

CHI E’ CARMEN PIERRI: Carmen vive a Montoro insieme ai genitori, proprietari di un negozio di mobili a Baronissi. Già a 6 anni partecipava a piccoli concorsi musicali di paese, dove si faceva sempre notare per le sue capacità vocali.

A 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e proprio in tenerà età si è appassionata alla musica soul e pop. Le piace molto Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse, che apprezza globalmente, dai testi delle canzoni al look, fino al fatto che sia andata contro tutto e tutti grazie alla sua personalità.

Oltre alla musica, che per lei è ‘una vittoria in un mondo di sconfitte’, Carmen Pierri ama lo shopping sfrenato, i social (Instagram e YouTube) e i libri thriller-fantasy. Nonostante la sua grande passione sia cantare, Carmen ha anche un “piano di riserva”. Nel caso non riuscisse ad affermarsi in campo musicale, infatti, le piacerebbe diventare medico, per poter aiutare le persone con problemi di salute.