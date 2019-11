Benevento “The Magical World of Christmas” e Mercatino di Natale: appuntamento a Paduli 26 novembre 2019

La tappa 2019 del progetto “The Magical World of Christmas” con il suo Mercatino di Natale avrà luogo nell’antico borgo di Paduli, in provincia di Benevento, tutti i venerdì, sabato e domenica dal 29 Novembre al 22 Dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 23:00.

Sono diversi e suggestivi i luoghi che ospitano questa edizione: il Palazzo Ducale del Duca Coscia, il Palazzo Longo, la Chiesa Sconsacrata di San Nicola, la Villa Comunale e i vicoli dell’antico Borgo di Paduli (BN).

“The Magical World of Christmas” offre ai visitatori la possibilità di intraprendere un viaggio attraverso il Natale, con il racconto del periodo più magico dell’anno vissuto in presenza di personaggi fantastici, e naturalmente, del vero protagonista del Natale: Santa Claus.

L’antico borgo di Paduli e i suoi storici edifici diventano un luogo surreale: Spettacoli, Scenografie e Spazi Espositivi sono il cardine di un evento a tappe, che coinvolge, tra gli altri, operatori nel settore degli Spettacoli, Scuole di Danza e Compagnie Teatrali.

L’atmosfera natalizia degli eventi e dei personaggi di “The Magical World of Christmas” avvolge l’antico Borgo di Paduli: luoghi magici come il Giardino Incantato, luci e lanterne immaginarie per Santa Claus e i suoi Elfi, insieme alla novità assoluta di questa edizione: Mamma Natale.

Attori Cantastorie narreranno fiabe, racconti e leggende natalizie.

Accompagneranno il percorso dei visitatori anche Cori Gospel e Musica Live con Repertori sui classici canti di Natale ri-arrangiati in chiave completamente moderna.

Magico ed unico è il Ducal Palace di Santa Claus. Il vero Santa Claus vi farà conoscere la sala accoglienza e vi accompagnerà alla scoperta del suo Magico Pianoforte, della sua Biblioteca Incantata, con i suoi fidati Elfi che lavorano senza sosta nella Fabbrica dei Giocattoli, senza dimenticare la sua Camera da Letto, la Sala Rossa e la Sala delle Feste, tutto curato nei dettagli. Santa Claus racconterà della Lapponia e le sue Tradizioni con Video Suggestivi ed Emozionanti.

L’evento più straordinario è la messa in scena di uno dei kolossal natalizi più famosi di tutti i tempi, interpretato da attori, ballerini e cantanti nella Cavea della Villa del Palazzo Coscia.

Eventi culturali e artistici, dunque, si uniscono al fascino dei mercatini natalizi, che diventano pura scenografia e teatro, con venditori a tema medievale e natalizio, che propongono ai visitatori prodotti tipici, manufatti artigianali con le fasi di lavorazione mostrate agli ospiti.

L’inaugurazione è prevista il 29 novembre alle ore 11:00 con la consegna delle chiavi a Santa Claus da parte del primo cittadino e l’apertura del grande portone del “Santa’s Magical Home”.

The Magical World of Christmas… la Più Bella Storia di Natale