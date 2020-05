Attualità In Evidenza Primo Piano Test sierologici, De Luca ringrazia ancora Ariano. E tranquillizza: “La carica virale dei nuovi positivi è molto bassa” 29 maggio 2020

Alpi – La parte conclusiva del suo lungo intervento in diretta facebook, come venerdì scorso, Vincenzo De Luca la dedica, ancora una volta, ad Ariano Irpino. “Ringrazio di nuovo tutti i cittadini di Ariano Irpino – afferma il Governatore della Regione Campania -. Hanno dato una prova eccezionale di senso civico e di grande responsabilità. In nessuna parte d’Italia – ricorda – sono stati fatti test seriologici con il prelievo venoso. E la risposta degli arianesi è stata encomiabile”.

“Ora metteremo a disposizione i risultati di questi test alla comunità scientifica nazionale. La carica virale dei 60 che, ad oggi, sono positivi nella città del Tricolle, è molto bassa. In prevalenza si tratta di persone asintomatiche, persone che non sono in grado di contagiare altre persone. Ma, ovviamente, questi cittadini saranno messi in isolamento e ricostruiremo tutta la loro catena dei contatti. In questo modo, daremo serenità a tutti i cittadini arianesi. La Regione Campania ha messo in campo un impegno straordinario che la città di Ariano meritava perché ha sofferto troppo. Stiamo provvedendo a spegnere il focolaio”.