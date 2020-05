“Test sierologici ad Ariano Irpino, domani mattina i risultati”: l’annuncio di De Luca

Alpi – “Domani mattina pubblicheremo i risultati dei test sierologici”. Ariano Irpino, parola a De Luca. Il Governatore della Regione Campania nella sua consueta diretta facebook del venerdì, durata oggi circa 50 minuti, ha parlato anche della città del Tricolle, cosa che in tanti aspettavano, visto che si attendono con ansia i risultati dei 15mila test sierologici che sono stati effettuati sulla popolazione nei giorni tra sabato e martedì.

“Abbiamo deciso di spegnere definitivamente il focolaio di Ariano”, ha detto De Luca. “Ieri, su 10 positivi in Campania, 4 erano della città del Tricolle. Ma si tratta dell’ultima coda di controlli che terminerà stasera. Ad Ariano abbiamo effettuato un lavoro a tappeto, abbiamo portato a termine un’operazione unica in Italia. I risultati saranno resi noti domani mattina, li metteremo a disposizione dell’intera comunità scientifica perché si tratta di un test di grande valore scientifico”.

“L’orientamento del Governo sul sostegno economico alle ‘zone rosse’ è totalmente sbagliato e deve essere cambiato, ha poi detto De Luca sempre nel corso della diretta Facebook del venerdì. Per il governatore la decisione “di prendere delle misure per le zone rosse decise dal Governo e non dalle Regioni taglierebbe fuori alcune zone rosse che hanno pagato un prezzo, in Campania ma anche in altre Regioni, come Ariano Irpino e l’area del Vallo di Diano”.

“Le misure previste per il ristoro economico non devono riguardare solo città come Bergamo, Brescia o Lodi, ma anche le zone rosse che abbiamo deciso di aprire qui in Campania come in altre regioni d’Italia. Su questo aspettiamo, al più presto, delle risposte dal governo”.