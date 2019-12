Provincia Terremoto Albania, la Protezione Civile Bisaccia organizza una raccolta di beni 4 dicembre 2019

I Volontari della Protezione Civile di Bisaccia e della Misericordia di San Mango sul Calore sezione Bisaccia

scendono in campo per aiutare la popolazione albanese colpita dal sisma, facendo seguito alla richiesta

della CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA, hanno organizzato una raccolta di beni

raccolta dei beni igienici di nuovo utilizzo da spedire in Albania.

Questi sono i beni di primo utilizzo richiesti: Amuchina, Assorbenti, Bagno schiuma, Calze uomo – donne e

bambini, Carta igienica, Ciabatte in gomma, Coperte, Crema per le mani, Dentifrici, Detersivi, Giocattoli –

Colori e fogli da disegno, Guanti – Cappelli –Scaldamani, Guanti in lattice – Guanti in nitrile, kit pronto

soccorso domestico, Lampadine, Mascherine, Mutande uomo- donna – bambini, Pannolini bambini,

Pannoloni per disabili e anziani, Piatti – Bicchieri –Posate (in plastica), Reggiseni, Rotoli carta, Sacchetti

rifiuti, Salviettine umidificate, Saponette, Scarpe uomo, Schiuma e rasoi da barba, Shampoo, Spazzolini e

Stufe.

La raccolta dei beni avverrà secondo il seguente calendario: sabato 7 dicembre in Piazza Duomo a Bisaccia

11.00-13.00, continuerà lunedì 9 dicembre presso la sede della Protezione Civile – edificio polifunzionale

dalle 17.00-20.00.

Continua la collaborazione tra le realtà di volontariato presenti da anni sul territorio bisaccese, come

dichiara Marta Scotece (Referente della Misericordia di San Mago sul Calore sezione di Bisaccia): “Il

rapporto con i Volontari della Protezione Civile va avanti da tempo, nei prossimi giorni abbiamo

organizzato, in collaborazione con Accademia Irpinia delle Emergenze e Amministrazione Comunale di

Bisaccia, un corso di BLS-D al quale parteciperanno tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Bisaccia.

Inoltre, durante le festività natalizie, organizzeremo, sempre con gli amici Volontari della Protezione Civile,

una raccolta di giocattoli da donare ad alcuni reparti ospedalieri pediatrici. Concludo affermando con forza

che bisogna unire e non dividere: che Iddio ve ne renda merito!”

Giovanni Maggino (Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Bisaccia)

sottolinea: “siamo sempre felici di collaborare alle iniziative a beneficio della comunità messe in campo da

realtà del volontariato differenti ma spinte entrambe dallo stesso spirito di solidarietà. Nel caso della

Misericordia e del Gruppo Comunale va sottolineata la complementarietà delle attività svolte, nelle nostre

piccole comunità occorre evitare inutili sovrapposizioni: c’è tanto tanto da fare e in questo senso si muovono

queste organizzazioni operanti da anni sul territorio, composte da persone che hanno scelto di restare in

questa nostra terra.”

Infine l’appello congiunto dei due responsabili ai cittadini bisaccesi: “Veniteci a trovare nelle nostre sedi,

fermate per strada i nostri Volontari e iscrivetevi alle nostre organizzazioni di volontariato!”

Oltre alla raccolta organizzata dai Volontari della Protezione Civile sarà possibile consegnare il materiale

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 il martedì il giovedì ed il sabato presso la sede

della Misericordia in Via Fontana 2, 83044 Bisaccia (AV).