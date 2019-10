Ternana-Avellino, le pagelle di Irpinianews

Terni, Claudio De Vito. L’Avellino sbanca Terni grazie al solito Charpentier, implacabile da tre gare a questa parte. Per la prima volta dal repertorio del francese viene fuori una zuccata che rilancia con forza i biancoverdi. Prezioso l’assist di Micovschi che per tutto il primo tempo ha sofferto le sfuriate di Furlan anche alla luce del suo obbligato impiego fuori posizione.

Tonti non trattiene mai il pallone sulle uscite e rischia di provocare l’autogol di Zullo, vero monumento nel cuore della propria area. Mai una sbavatura da vero leader per lui che si avvale della collaborazione di Illanes e Laezza. Nella ripresa è Parisi a soffrire Furlan ma l’esterno mancino è bravo a prendergli le misure col passare del tempo. A centrocampo Karic fa quello che può non essendo ancora al meglio.

Entrato al suo posto, Rossetti non incide sulla partita al pari di Alfageme che anzi rischia di lasciare una traccia in negativo quando dà il la all’azione che nel primo minuto di recupero porta Ferrante a concludere incredibilmente a lato. De Marco positivo nel lavoro di rottura, Di Paolantonio lavora pochi palloni ma buoni. Dal suo piede si sviluppa l’acuto biancoverde: è il secondo gol su tre della nuova gestione che nasce da un calcio piazzato. E’ questo uno dei meriti di Capuano che viaggia già a mille.

Ternana-Avellino 0-1, le pagelle

Marcatori: 33′ pt Charpentier.

Ternana (4-3-1-2): Tozzo 6; Parodi 6 (12′ st Mammarella 6), Russo 6, Suagher 6, Celli 5.5; Paghera 6.5, Palumbo 6.5, Salzano 5.5 (29′ st Partipilo 5.5); Furlan 7; Marilungo 5 (13′ st Ferrante 5), Vantaggiato 5.5 (25′ st Torromino 5).

A disp.: Marcone, Iannarilli, Diakitè, Proietti, Mucciante, Nesta, Niosi, Damian. All.: Gallo 5.5.

Avellino (3-5-2): Tonti 5.5; Illanes 6.5, Zullo 7, Laezza 6.5; Micovschi 6, De Marco 6 (37′ st Silvestri sv), Di Paolantonio 6, Karic 6 (1′ st Rossetti 5), Parisi 6; Charpentier 7.5, Albadoro 6 (17′ st Alfageme 4).

A disp.: Pizzella, Abibi, Celjak, Palmisano, Njie, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 7.

Arbitro: Gualtieri di Asti 6. Assistenti: Dicosta di Novara e Cubicciotti di Nichelino.

Note: ammoniti 38′ pt Karic, 9′ st Illanes, 33′ st Palumbo per gioco scorretto, 33′ st Tonti per comportamento non regolamentare, angoli 12-3, recuperi 0′ pt e 4′ st.