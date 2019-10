Avellino Calcio Ternana-Avellino, Zullo: “Guai a montarsi la testa adesso” 23 ottobre 2019

Terni, Claudio De Vito. Il difensore dell’Avellino Walter Zullo ha commentato così la vittoria per 1-0 ai danni della Ternana: “E’ stata un’ottima risposta da parte nostra. Eravamo partiti bene già contro il Bari. Oggi abbiamo giocato contro una squadra candidata per la vittoria finale, mi ha fatto davvero una grossa impressione. Per questo motivo fare risultato qui vale doppio. Speriamo di continuare così, abbiamo tenuto bene la linea. Sull’occasione di Ferrante alla fine avremmo potuto fare qualcosa di più per evitarla. Un pizzico di fortuna non guasta, la fortuna aiuta gli audaci. E’ stata una partita tosta. Abbiamo fatto ciò che il mister ci ha chiesto. Abbiamo cercato di essere aggressivi in ogni parte del campo. Stiamo sposando il suo credo. Avanti così senza montarci la testa però. Non eravamo brocchi prima né fenomeni ora. Ci vuole equilibrio e dobbiamo dare sempre di più”.