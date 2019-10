Avellino Calcio Ternana-Avellino, il dato definitivo del settore ospiti 22 ottobre 2019

di Claudio De Vito. Ha chiuso i battenti alle 19 la prevendita per il settore ospiti del “Libero Liberati” dove domani alle 18.30 andrà in scena il match tra Ternana e Avellino. Niente maxi esodo tifosi irpini come prevedibile per via del giorno feriale, ma la Curva Ovest si colorerà ugualmente di biancoverde.

Sono infatti 120 i tagliandi staccati per lo spicchio di curva riservata agli ospiti. A Terni ci sarà il tifo organizzato e come al solito tanti supporters residenti lontano dall’Irpinia. Per tutti, su quei gradoni, il ricordo della salvezza in Serie B raggiunta il 18 maggio dello scorso anno prima del doppio salto all’indietro.