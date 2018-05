Avellino Calcio Ternana-Avellino, prevendita boom: sold-out a un passo 15 maggio 2018

di Claudio De Vito – Sono stati già polverizzati 1200 biglietti dalle 17.30 di ieri per il settore ospiti dello stadio “Libero Liberati”, dove venerdì sera ci sarà una vera e propria invasione biancoverde. Biglietti a ruba in poche ore dopo l’agognato via alla prevendita senza obbligo di Tessera del Tifoso e attiva fino alle 19 di giovedì.

Ma già in giornata l’intera scorta andrà esaurita perché, messa da parte la prima riserva di posti al costo di 12 euro (più 1.50 di diritti di prevendita), sarà la volta dei restanti 719 (in totale 1919). E’ questo il sistema per step adottato dall’Unicusano Ternana che a metà mattinata attiverà una prevendita-bis che condurrà direttamente al sold-out.

Oltre non si potrà andare per problematiche legate alla capienza del parcheggio del settore ospiti. Con una trasferta di soli pullman organizzati, il discorso sarebbe stato diverso ma i tempi per allestire l’esodo con i torpedoni sono ristretti. Coloro che rimarranno a bocca asciutta (a patto che non risiedano in Campania) però potranno sempre acquistare alla simbolica cifra di 1 euro il biglietto nei settori di casa.