Avellino Calcio Ternana-Avellino, lupi con i cerotti: le ultime dopo la rifinitura 22 ottobre 2019

di Claudio De Vito. Rifinitura al mattino per l’Avellino chiamato a scendere di nuovo in campo domani per il turno infrasettimanale contro la Ternana. Seduta problematica per Ezio Capuano alle prese con il forfait annunciato di Santiago Morero e con gli acciacchi di Giuliano Laezza, Vedran Celjak e Gabriel Charpentier. Tutti e tre rischiano di alzare bandiera bianca come il capitano.

Sta bene invece Walter Zullo che guiderà una linea difensiva inedita con Julian Illanes e Luca Palmisano, quest’ultimo favorito su Fallou Njie per il completamento del reparto. A centrocampo spazio dal 1’ per Nermin Karic e Simone De Marco al posto di Matteo Rossetti e Claudiu Micovschi. Il rumeno sarebbe l’unico in grado di essere adattato a destra al posto di Celjak. Sul lato opposto scontata la conferma di Fabiano Parisi. In avanti invece si va verso il tandem di esperienza Albadoro-Alfageme a meno di un recupero lampo di Charpentier.

La probabile formazione dell’Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Palmisano; Micovschi, Karic, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Alfageme, Albadoro.

La lista dei 22 convocati per la sfida con la Ternana:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.