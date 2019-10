Ternana-Avellino, Gallo: “Abbiamo perso sull’unico tiro in porta”

Terni, Claudio De Vito. Il tecnico della Ternana Fabio Gallo ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro l’Avellino: “Per me è difficile commentare una partita di questo tipo. Abbiamo disputato un’ottima gara a mio avviso. Abbiamo creato tantissimo ma non concretizzato. Dispiace perché abbiamo preso gol su una punizione, non ricordo altri tiri dell’Avellino che non ha superato la metà campo. Purtroppo Celli ha perso la marcatura di Charpentier. Nel secondo tempo abbiamo spinto, la partita l’abbiamo fatta sempre. E’ stata anche la seconda su tre in pochi giorni. Non si può andare sempre a cento all’ora. L’Avellino si è chiuso nella sua metà campo. E’ una sconfitta davvero difficile da mandare giù”.