Terminal bus, c’è la data ufficiale per lo spostamento presso l’autostazione

Nuovo piano per la mobilità ad Avellino, arriva la data ufficiale per lo spostamento del Terminal dei bus.

Il Comune di Avellino ha stabilito che a partite da giovedì 23 Maggio, le corse in partenza da Avellino e ritorno, saranno parzialmente trasferite presso il nuovo capolinea sito in Via Francesco Fariello, nell’area antistante la nuova autostazione che resta, però, ancora da completare.

“Facendo seguito – si legge – al Protocollo di intesa stipulato il giorno 08/05/2019 tra Comune di Avellino e AIR e all’ordinanza di Polizia Municipale n°172 del 08/05/2019 che hanno disciplinato il parziale trasferimento del Capolinea dei servizi extraurbani gestiti da AIR MOBILITA’ Srl in Via Francesco Fariello, si informa del parziale spostamento per le corse che interessano le seguenti direttrici:

Senerchia — Caposele – S. Angelo dei Lombardi – Avellino

S. Angelo dei Lombardi — Montella – Chiusano S. D. — Parolise – Avellino

Bagnoli I. — Montella -Volturara I.- Chiusano S. D. — Parolise -Avellino

Lapio – Salza I.- S. Potito U. – Avellino

Paternopoli-S. Mango sul C. -Salza I. – Avellino

Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte – Avellino

Montefredane — Grottolella – Avellino.

Si comunica, altresì, che tutte le corse delle su indicate direttrici effettueranno i seguenti istradamenti:

Le corse in direzione Avellino che transitano per la Stazione FF.SS. saranno deviate via Don Giovanni Festa (Bonatti) – via Annarumma – via Morelli e Silvati – via Palatucci – via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Don Giovanni Festa – Città Ospedaliera

Via Morellie Silvati — fronte Istituto Guido Dorso

Le corse in direzione Avellino che transitano per Via Pennini saranno deviate via Tagliamento — Tribunale — via Colombo — via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Le corse in direzione Avellino che transitano per Atripalda-via Appia, saranno deviate via Variante – via Zigarelli – Piazza Perugini – via Marconi – via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Appia (Centro commerciale Appia)

Via Marconi — fronte ex Pronto soccorso

ViaFariello

Le corse in direzione Avellino della direttrice Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte — Avellino che transitano per Torrette di Mercogliano, giunte all’altezza della rotonda di via C. Colombo, in corrispondenza dell’ex Pronto Soccorso, saranno deviate via Moccia — via Fariello ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Le corse da Avellino che transitano per la Stazione FF.SS. saranno deviate via Fariello – via Palatucci – via Morelli e Silvati – via Annarumma – via don Giovanni Festa (Bonatti) ed effettueranno le_seguenti nuove fermate:

Via Fariello Via Morelli e Silvati — V Circolo

Via Don Giovanni Festa – Città Ospedaliera

Le corse da Avellino che transitano per Via Pennini. saranno deviate via Moccia – via Pescatori (Motorizzazione) — via Tagliamento ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Le corse da Avellino che transitano per Atripalda-via Appia, saranno deviate via Fariello – via Marconi – Piazza Perugini – via Zigarelli – via Variante – C.da Tufarole ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello

Via Marconi — ex Pronto Soccorso

Le corse da Avellino della direttrice Montesarchio — Rotondi — Pietrastornina — Summonte — Avellino che transitano per Torrette di Mercogliano, saranno deviate via Fariello — ingresso Autostazione – via Moccia — via Colombo ed effettueranno le seguenti nuove fermate:

Via Fariello.

Inoltre, al fine di assicurare una mobilità calibrata sulle diverse esigenze dei cittadini, sempre a far data dal 23 MAGGIO 2019 (giovedì), entreranno in vigore i nuovi orari delle seguenti linee urbane: a) Linea 1-2: Atripalda, P.zza Umberto I— Avellino – Atripalda, P.zza Umberto I

b) Linea 4: Mercogliano — Avellino, Piazza Kennedy

c) Linea 5-9: Picarelli — Avellino — C.da Alvanite (Atripalda)

d) Linea 8: C.da San Tommaso — Avellino, Via Carlo del Balzo e) Linea 10-13: Rione Parco — Avellino, Piazza Kennedy — Bellizzi

Gli orari, con le modifiche predisposte, saranno consultabili sul sito web di AIR MOBILITA” ai seguenti link:

linee urbane: https://airmobilitasrl.it/orari-servizi-urbani/

linee extraurbane: https://www.mycicero.it/air-av/TPWebPortal/

Sarà, comunque, possibile ricevere informazioni al numero telef. 0825/204250, dalle ore 6.30 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali.

Le modifiche predisposte consentono di raggiungere i diversi punti di interesse dislocati nell’area urbana di Avellino.

In particolare, la mobilità sarà così articolata:

a) Istituti scolastici siti in via Tuoro Cappuccini — Via Scandone |

in direzione Avellino per le corse in transito via Don Giovanni Festa (Città ospedaliera): discesa presso la fermata della Città Ospedaliera, utilizzo dei seguenti servizi urbani:

ore 07.37 linea 5-9

ore 07.41 linea 10 -13

ore 07.50 bis 1

ore 07.50 bis 3

ore 07.55 bis 8

in direzione Avellino per le corse in transito via Appia di Atripalda: discesa presso la fermata della Città Ospedaliera, utilizzo dei seguenti servizi urbani:

ore 07.35 linea 4

ore 07.45 linea 6

ore 07.50 bis 17

ore 07.50 bis 17

ore 07.52 linea 10-13

ore 07.53 linea 5-9

ore 07.55 linea 4

da Avellino, per le corse in transito via Don Giovanni Festa (Città ospedaliera) salita presso la fermata della Città Ospedaliera , utilizzo dei seguenti servizi urbani:

ore 12.26 da Via Carducci — linea 5-9

ore 13.14 da via Scandone — linea 5-9

ore 13.17 da via Tuoro Cappuccini — bis 15

ore 14.20 da via Tuoro Cappuccini — bis 12

da Avellino, per le corse in transito per via Pennini ed Atripalda (Via Appia) salita presso la fermata di Via Fariello, utilizzo delle seguenti linee urbane:

ore 12.14 da Via Scandone — linea 5-9

ore 12.15 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 12.16 da via Tuoro Cappuccini — linea 13

ore 12.20 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 13.10 da Piazza Kennedy — linea 7

ore 13.15 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 13.15 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 13.16 da Piazza Kennedy — linea 10-13

ore 14.00 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 14.00 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 14.10 da Piazza Kennedy — linea 7

ore 14.15 da Piazza Kennedy — linea 1-2

ore 14.20 da Piazza Kennedy — linea 4

ore 14.03 da Via Tuoro Cappuccini — Bis 14

Facoltà Universitaria di Fisciano:

per le corse in transito per Atripalda — Via Appia: interscambio alla fermata sita in via Appia di Atripalda;

per le corse in transito per la stazione FF.SS.: utilizzo linea urbane 5-9 da Atripalda Piazza Umberto I o in alternativa linea urbana 4 da Via Colombo verso Piazza Kennedy

Benevento/Grottaminarda:

per le corse in transito per la stazione FF.SS.: interscambio alla fermata sita alla stazione FF.SS. di Avellino;

per le corse in transito per Atripalda — Via Appia: utilizzo linea urbana 1-2 da Atripalda Piazza Umberto I e discesa dinanzi alla stazione FF.SS: di Avellino

Napoli: = per tutte le corse: interscambio alla fermata sita in Piazza Cavour

La presente programmazione, nella fase di avvio, atteso il dispositivo innovativo, potrà subire variazioni negli orari, istradamenti e distribuzione delle corse ove si ritenesse necessario intervenire per efficientare ulteriormente il servizio in ragione di rilevate esigenze logistiche degli utenti, di percorribilità delle strade e di intermodalità (extraurbano — urbano) e per assicurare il regolare funzionamento dell’esercizio”.