Politica Teresa Manzo sulle dimissioni di Di Maio: ” Luigi lavoratore instancabile “ 22 gennaio 2020

” Non so cosa succederà oggi, so però con certezza che Luigi Di Maio ha permesso non solo al M5S ma all’intero Paese di tornare a volare alto, di recuperare dignità, fiducia e speranza. Il MoVimento 5 Stelle è una grande realtà. Ha contribuito e sta contribuendo a cambiare il Paese non solo con la propria attività politica in senso stretto, ma soprattutto con l’approccio alla realtà di ogni giorno.

Il Movimento è esso stesso cambiamento ed è in continua evoluzione, perché la vita stessa è trasformazione, crescita e non stagnazione. Questo è il valore aggiunto. Luigi Di Maio ha la mia totale fiducia! Ce l’ha da quando lo conosco e l’ha sempre mantenuta perché ha dimostrato di essere una persona straordinaria, un lavoratore instancabile e un portavoce che, con sacrificio e abnegazione, ha dedicato gli ultimi 6 anni della sua vita a migliorare la vita di tutti gli italiani, di tutti noi e ancora una volta sono certa che qualsiasi sia la sua decisione, ancora una volta, anteporrà l’interesse del paese e del movimento a tutto il resto. Continuiamo a lavorare uniti per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Grazie Luigi! “.