Attualità Terapia psicologica: contro il pregiudizio continuità e costanza nella cura 4 marzo 2020

Andare dallo psicologo è ancora oggi in molti contesti una pratica che porta con sé notevoli pregiudizi. Il malessere psichico viene visto spesso con sospetto. Ciò porta le persone che hanno un disturbo o semplicemente stanno vivendo una fase delicata della loro vita a non considerare l’ipotesi di chiedere aiuto. In verità, in questi casi rivolgersi a medici competenti consente di poter quanto prima iniziare un percorso terapeutico volto ad ottenere dei risultati tangibili.

Mettere da parte ogni forma di reticenza e timore è il primo passo che si può compiere verso il proprio benessere psichico. Spesso, infatti, pur di non rivolgersi ad uno specialista si preferisce sottovalutare i sintomi legati ai disturbi psichici. Allo stesso modo, anche quando si è in presenza di uno stato d’animo negativo che si protrae nel tempo, si tende a considerare il ricorso a rimedi naturali o cure alternative dalla dubbia efficacia.

Il malessere psichico se ignorato può degenerare e avere effetti collaterali su ogni aspetto della nostra vita. Potremmo dire anzi che l’incidenza è molto più d’impatto rispetto a quella di un dolore o di una patologia che si manifesta sul fronte fisico. Le ripercussioni possono, infatti, interessare il lavoro, la vita familiare e le relazioni interpersonali in generale. Per questo dopo aver scelto uno specialista competente, è opportuno che vi sia una continuità terapeutica che consente anche al paziente di instaurare con il proprio medico un rapporto di fiducia.

Più che in altri casi, infatti, il paziente che s’interfaccia con uno psicologo deve riuscire ad abbandonare ogni titubanza, sentendosi libero di poter esprimere se stesso ed i suoi pensieri. Questo processo richiede tempo, costanza e pazienza, ma è risolutivo affinché possano emergere i reali disagi nei quali egli s’imbatte quotidianamente.

Oggi uno strumento utile per venire incontro all’esigenza di un contatto continuativo con il proprio medico è la possibilità di richiedere un consulto psicologico online, cioè potersi interfacciare con uno specialista anche da casa. Certo anche la possibilità di poter avere un confronto in qualsiasi momento può essere, soprattutto in alcuni casi, un ulteriore fonte di serenità per i pazienti che si trovano in difficoltà.

In ogni caso comunque la salute mentale e quella fisica devono essere poste sullo stesso piano e, in egual misura, le sedute terapeutiche dallo psicologo devono essere considerate alla stregua di una qualsiasi altra tipologia di cura svolta per un malessere fisico.