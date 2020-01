Avellino Calcio Teramo-Avellino, lupi contati: Capuano fa fuori Karic 18 gennaio 2020

di Claudio De Vito. Da protagonista della gara d’andata ad escluso un girone dopo. Nermin Karic non farà parte parte della spedizione biancoverde in terra abruzzese per i motivi disciplinari di cui aveva parlato Ezio Capuano questa mattina in conferenza stampa. Il tecnico di Pescopagano aveva annunciato sorprese tra i convocati ed è arrivata puntuale quella relativa all’esclusione del giovane centrocampista di proprietà del Genoa che a questo punto potrebbe fare anche subito le valigie rientrando alla casa madre. Proprio come Matteo Rossetti che però domani servirà come il pane: tornerà al Torino che lo girerà in prestito al Rimini.

Fuori causa Silvio Petrucci destinato al prestito in Lega Nazionale Dilettanti. Out anche Alessio Abibi che attende di sapere soltanto il nome della squadra in cui andrà a giocare, oltre agli infortunati Gabriel Charpentier, Marco Silvestri e Luca Palmisano e allo squalificato Simone De Marco. Convocato il baby centrocampista della Berretti Domenico Russo per via della penuria di elementi in mezzo al campo.

Sono 19 in tutti gli uomini arruolati per l’appuntamento del “Bonolis”, tra questi finalmente Francesco Bertolo che dovrebbe trovar posto tra i titolari nonostante le parole della vigilia del suo allenatore. Potrebbe infatti trattarsi della consueta pre-tattica di Ezio Capuano, che in settimana ha adattato Giuliano Laezza a centrocampo e in avanti dovrebbe preferire Luis Maria Alfageme a Diego Albadoro. I lupi saranno scortati da 250 tifosi nel settore ospiti e almeno un’altra cinquantina nella tribuna per la quale sarà possibile acquistare il biglietto domani allo stadio.

La lista dei 19 convocati per la sfida con il Teramo:

Portieri: Pizzella, Tonti.

Difensori: Acampora, Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, Di Paolantonio, Evangelista, Rossetti, Russo.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Micovschi.

La probabile formazione dell’Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Morero, Bertolo; Celjak, Laezza, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Micovschi, Alfageme.