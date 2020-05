Provincia Teora: “Veloci più del Tempo”, il libro di Luciani e Montesano si presenta in diretta streaming 22 maggio 2020

“Un libro al mese” non si ferma. Anzi, si reinventa. Domenica 24 maggio, alle ore 16.00, è prevista la presentazione di “Veloci più del Tempo” scritto a quattro mani da Carlo Luciani e Michele Montesano. Sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di Teora.

A confrontarsi con gli autori saranno Pietro Sibilia, delegato alla cultura del Comune, Stefano Farina sindaco di Teora, Antonio Senise, sindaco di Vaglio Basilicata, Marco Privitera editore e fondatore LiveGP.it, Anna Mangione redattrice LiveGP.it.

Con questo volume gli autori hanno voluto ripercorrere le storie dei piloti che hanno portato in alto l’Italia nelle corse automobilistiche. Una raccolta che va dagli inizi del ‘900 con il mito di Nuvolari, fino ad arrivare agli anni ’70, in cui si fanno strada piloti del calibro di Vittorio Brambilla e Lella Lombardi, prima e unica donna ad aver ottenuto punti in Formula 1.

Le gare automobilistiche sono tutto questo: per alcuni un passatempo per bambini mai cresciuti, per altri uno stupido modo di sfidare la sorte. Ma per i veri appassionati sono tutto: sfidare i limiti delle vetture, o le leggi della fisica e della natura. Una scarica di adrenalina difficile da descrivere per chi non l’ha provata almeno una volta nella vita. Per i più pragmatici è l’incessante ricerca della tecnica per provare in pista le soluzioni della auto del domani.