Teora, balle di fieno in fiamme: verifiche ad un ponte della Fondo Valle Sele

Sono in corso indagini per stabilire la natura dell’incendio, divampato questa notte in località “Bosco di Teora”, che ha interessato numerose rotoballe di fieno accatastate sotto il ponte della SS 691, altezza km 27+150.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco.

Personale dell’ANAS ha provveduto alla chiusura dell’arteria in entrambi i sensi di marcia, tra gli svincoli per Teora e Caposele. Seguirà una verifica strutturale del ponte a cura dell’Ente competente. Al momento non si registrano feriti.