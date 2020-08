Alpi – Tentativi di furto d’auto vicino la clinica Malzoni, scatta l’allarme dei residenti. Negli ultimi giorni, gli abitanti di via Masucci, via Errico, viale Platani e via Roma, stanno vivendo un “incubo”.

Troppi episodi, sventati a volte per fortuna, hanno indotto le persone che vivono in quella zona a sporgere denuncia ai carabinieri. Un episodio di pochi giorni fa, è avvenuto proprio sotto gli occhi di una signora, la quale lanciando l’allarme, ha fatto desistere il ladro che stava per rubare un’auto parcheggiata in via Masucci.

Un’altra cittadina, in via D’Errico, ha ritrovato la sua vettura completamente sottosopra. Forse anche in questo caso, il malvivente sarà stato messo in fuga da qualcuno. Il giorno dopo, la cittadina si è presentata al comando provinciale dei carabinieri per denunciare l’accaduto.

Ma, come detto, negli ultimi tempi i due sopra descritti, non sono gli unici episodi che si sono verificati nella zona. Ed infatti, gli abitanti stanno pensando di dar vita ad un comitato, per far sentire forte la propria voce. Hanno paura, sono molto spaventati, e sperano che si intensifichino i controlli per allontanare i malintenzionati. Un episodio, in particolare, si è tenuto in pieno giorno. Del resto, nella zona, non ci sono nemmeno le telecamere di videosorveglianza. “Prima che sia troppo tardi, speriamo si faccia qualcosa, in giro vediamo spesso persone poco raccomandabili, non vorremmo che accada qualcosa di grave”, dicono gli abitanti.