Tentanto suicidio in carcere: 34enne grave in ospedale

Tentato suicidio nel carcere di Bellizzi. Un detenuto algerino di 34 anni ha ingerito sapone e detergente. E’ accaduto oggi nove gennaio. Gli agenti si sono accorti che l’uomo stava male, e hanno subito chiamato i soccorsi.

Il 34enne è stato trasportato all’ospedale Moscati. Era in codice rosso. I medici gli hanno praticato la lavanda gastrica. Il detenuto non è ora in pericolo di vita.

Non è il primo tentato suicidio nel penitenziario avellinese. Anzi. Una situazione che si ripete con una certa frequenza e segnala anche le condizioni difficili in cui sono costretti a vivere i reclusi.

Così come sono tanti gli episodi di violenza, spesso brutale. E che mettono a rischio gli stessi agenti di polizia penitenziaria.