Cronaca Tentano il furto in una scuola: bloccati dai Carabinieri 12 dicembre 2018

Tentano il furto in una scuola di Manocalzati: bloccati dai Carabinieri. I malviventi hanno forzato una porta d’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, facendo scattare il sistema d’allarme.

Pronto l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, presenti in quell’area nell’ambito di un normale servizio perlustrativo. L’equipaggio della Gazzella ha bloccato un 38enne di Somma Vesuviana ed un 23enne di Napoli.

Entrambi erano gravati da svariati precedenti di polizia, principalmente per reati contro il patrimonio e, all’esito di perquisizione, sono stati sorpresi in possesso di un grosso cacciavite e di un piede di porco.

Messi alle strette dinanzi alle evidenze raccolte, non gli restava altra scelta che ammettere le proprie responsabilità. Condotti in Caserma, è dunque scattata a loro carico la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino nonché il sequestro sia degli attrezzi da scasso che della loro Jeep Renegade.

Sono stati così proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate ad appurare eventuali responsabilità dei due denunciati in analoghi episodi delittuosi messi a segno in questa provincia.