Cronaca Tentano il furto in un tabacchi: ladri in fuga a bordo di un’Audi 6 luglio 2018

Questa notte, verso le ore 2:45, dei malviventi hanno tentato di perpetrare un furto all’interno di un tabacchino di Atripalda.

Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa ha insospettito un cittadino che non ha esitato ad allertare con tempestività il “112”, segnalando un’Audi ferma davanti all’esercizio pubblico nonché alcuni soggetti sospetti.

E’ bastato un attimo ai militari in servizio presso la Centrale Operativa di Avellino, a comprendere che dietro quella telefonata si celava una fondata notizia di reato, motivo per il quale è stato disposto in tempo reale l’invio di una pattuglia della Compagnia di Avellino, già presente in quell’area, che è pimobata sul posto.

I malviventi, che avevano già danneggiato la serratura del locale commerciale, vistisi scoperti, sono riusciti a guadagnarsi la fuga con la potente autovettura.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri sia per la cattura dei fuggitivi sia per stabilire se si tratta degli stessi autori di altri furti verificatisi recentemente in Irpinia.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.