Tenta di rubare un’auto: arrestato 62enne

Gli Agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un pregiudicato napoletano di anni 62, residente in Avellino, perché responsabile del tentato furto di un’autovettura.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri: gli Agenti di pattuglia, su segnalazione telefonica, hanno raggiunto una donna in prossimità del centro cittadino che, visibilmente agitata, ha riferito che poco prima, nel prelevare l’auto parcheggiata all’interno del garage di pertinenza del suo domicilio, ha notato la presenza di un uomo che, mediante l’ausilio di una torcia, armeggiava sulla maniglia della portiera con un cacciavite, nel tentativo di compiere il furto.

Alla vista della donna, l’uomo è fuggito via ma, grazie agli elementi descrittivi somatici forniti dalla donna, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo nel giro di pochi minuti. L’uomo è stato trovato in possesso di due grossi cacciaviti e piccoli arnesi atti allo scasso nonché di alcune bottiglie di vino ancora chiuse, contenute in una borsa a tracolla, che lo stesso, pur affermando di averle acquistate, non era in grado di riferire dove e quando.

Condotto in Questura, al termine degli accertamenti di rito, dai quali sono emersi numerosi precedenti di polizia specifici, è stato tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale.