Altre news dall'Italia e dal Mondo Tenta di abusare di una donna, migrante rischia il linciaggio 22 gennaio 2019

Tenta di abusare di una donna, migrante rischia il linciaggio. Un nigeriano di 41 anni avrebbe afferrato alle spalle una donna di 54 anni tentando di violentarla. La vittima ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione di alcuni passanti e della polizia.

Il pronto intervento degli agenti che erano in zona ha salvato la donna, ma anche evitato che la folla linciasse l’uomo. L’episodio si è verificato in via Poerio a Napoli. L’uomo, in Italia da dieci anni e che più volte ha presentato richieste di protezione internazionale, è finito in manette per violenza sessuale.