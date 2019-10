Sport Minori Tennistavolo Cesinali, i risultati della stagione in corso 24 ottobre 2019

La seconda giornata di Campionato Regionale FITeT ha visto impegnata solo la squadra di serie D2 del

Tennistavolo Cesinali “EDGE” in trasferta contro il Tennistavolo Sapri, mentre hanno osservato il turno di

riposo le altre due compagini di serie D1 e D2. Trasferta lunga vista la distanza di Sapri ma

piacevolmente trascorsa in una splendida giornata di sole. Dal punto di vista agonistico gli “Edge”

disputano un’ottima partita benchè avessero preso troppo alla leggera gli avversari del Sapri, quest’anno

iscrittisi per la prima volta al Campionato. Il match inizia infatti con 2 sconfitte del Cesinali,

rispettivamente di Fabio Napodano ed Antonio Colucci in due incontri “tirati” fino al 5^ set e sono proprio

questi due “docce fredde” a risvegliare gli irpini dal torpore del sole di ottobre, iniziando prima con una

netta vittoria di Sergio Barbato per proseguire con quella di Filippo Tomasetta che rientra alla grande in

campo dopo qualche anno di assenza. Riportato il punteggio in parità svanisce in poco tempo il sogno di

vittoria per gli avversari, che non possono far altro che soccombere nei successivi 3 incontri, uno vinto da

Antonio Colucci che riscatta l’inaspettata sconfitta precedente e 2 da Sergio Barbato, in ottima giornata di

forma. 5 a 2 per il Tennistavolo Cesinali “EDGE” il risultato finale.

Domenica scorsa 20 ottobre si è disputata invece il Torneo Nazionale di 6^ Categoria presso il

Palatennistavolo di San Nicola La Strada (Ce) che ha visto ben 72 iscritti, tutti provenienti dal centro-sud

Italia. La competizione ha visto impegnati 3 atleti del Tennistavolo Cesinali quali Antonio Colucci, il

giovane Jacopo Savarese e Michele Vitale. Dei tre Jacopo Savarese in giornata negativa esce sconfitto da

tutti e tre gli incontri del suo girone eliminatorio benchè almeno due dei tre avversari fossero assolutamente al suo livello, meglio Antonio Colucci che vince un solo incontro dei suoi tre, c’è da dire

che nel suo girone c’erano due testa di serie del torneo, tra cui la numero 4. Ottimo risultato invece per

Michele Vitale che supera il girone eliminatorio vincendo tutti e tre i suoi incontri, prosegue con una netta

vittoria nei 32^ ma poi deve lasciare il risultato ad un avversario di maggiore esperienza nei 16^,

avversario che poi salirà sul secondo gradino del podio.

Ora l’attenzione va alla 3^ giornata di Campionato Regionale FITeT di DOMENICA 27 OTTOBRE che vedrà

tutte e tre le squadre impegnate ìn casa presso la Palestra della Scuola Media Statale “E. Cocchia” di

Cesinali (Av) a partire dalle ore 10:30 contro le compagini della USD Tennistavolo NOCERA “A” (tra le

favorite per la vittoria del Campionato) e la USD Tennistavolo NOCERA “B” per la Serie D2 mentre la

squadra di Serie D1 del Tennistavolo Cesinali “Di. Gi. Lavori” ospiterà l’ASD CUS Salerno “A” in un

incontro dal risultato per nulla scontato.