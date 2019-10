Sport Minori Tennistavolo Cesinali, è partita la stagione 9 ottobre 2019

Inizia la vera stagione agonistica per il TT Cesinali, quella fatta di incontri di squadra e non di tornei

individuali. Domenica 6 ottobre è iniziato il Campionato Regionale di Serie D per le tre compagini

societarie, due militanti in Serie D2 ed una in Serie D1. Come da regola “non scritta” quando in un girone

vi sono 2 squadre della stessa società la prima giornata è sempre derby ed ovviamente lo è stato tra il TT

Cesinali “EDGE” ed i TT Cesinali “LAB”, la prima composta da elementi di esperienza (anche se qualcuno

lontano dal Campionato da anni) e l’altra da elementi giovani sia come età che come gioco. Qualcuno nel

derby doveva pur vincere e 5 a 1 è stato il risultato finale a favore degli “EDGE”, da sottolineare una

buona prestazione di Antonio Colucci che proprio grazie all’esperienza rimonta un incontro

apparentemente perso contro Michele Vitale e la straordinaria rimonta da 2 a 0 per

l’avversario/compagno di società Antonio Aletta al 3 a 2 per Fabio Napodano, lontano dal tavolo di gara

da oltre 5 anni, Bravi comunque sia gli altri componenti degli “EDGE” Gianfelice Cillo e Sergio Barbato ed

un plauso ai”neofiti” dei “LAB” Mirko Sorrentino e Jacopo Savarese.

La squadra militante in Serie D1, il TT Cesinali “Di. Gi. Lavori” ha ospitato il “TT Aldo Pappalardo” di Angri

(Sa) in un incontro tiratissimo e con un altissimo livello di gioco. Benchè il risultato finale sia stato a

favore degli avversari (5 a 3) Giovanni Di Lauro e Antonio Giliberti possono ritenersi soddisfatti della loro

prestazione, un po’ meno Mauro Trerotola che non ha trovato il giusto adattamento con il tavolo di gioco

in un’ambiente diverso da quello degli allenamenti. D’altronde gli avversari vantavano la presenza di una

fortissima e temutissima giocatrice (anche allenatore federale) di origine russa Anna Shmigelskaya imbatttuta da 3 anni !!! Bravi anche Francesco Matrone e Gennaro Iaquinandi che hanno contributo alla

vittoria della loro squadra.

Ed il Torneo Regionale di 6^ Categoria di 2 settimane fa ??? “Non potevamo sperare di meglio essendo la

prima uscita stagionale” ci riferisce Giovanni Di Lauro, vice-presidente ed atleta del TT Cesinali, “due dei

nostri “veterani” hanno superato le fasi eliminatorie ed hanno proseguito fino agli ottavi (Antonio Colucci)

e fino ai quarti (Sergio Barbato), ironia della sorte entrambe eliminati, anche se in fasi diverse, dallo

stesso avversario negli scontri diretti. Simone Urciuoli non ha superato le eliminatorie per differenza

punti, una bella esperienza anche per gli altri 5 al loro esordio agonistico.”