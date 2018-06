Sport Sport Minori Tennis, le ragazze dell’Academy di Avellino promosse in Serie C 12 giugno 2018

Un nuovo successo tutto al femminile per la Tennis Academy Avellino. La formazione di serie D1 conquista la promozione in serie C. Decisivo il successo per 2-1 in semifinale sul Tc “Al Tennis” di Napoli ottenuto sabato scorso sui campi di casa.

Martina Picardi (3.1), in squadra insieme all’altra under 18 Viviana Salvati (3.4), due anni fa regalarono al club il titolo regionale under 16. Oggi ad esse si sono aggiunte le rientranti Francesca Tamborrini (4.2) e Stefania Picardi (4.4). Il gruppo è allenato da Vincenzo Picardi e William Marbello, capitanato da Soccorso Maffei e comprende anche Claudia Bevilacqua (4.3) e Lydia Grande (4.5). Il successo è made in Academy: tutte le ragazze sono rigorosamente provenienti dal vivaio locale. Una soddisfazione ulteriore per un marchio ed un modello di lavoro che si dimostra sinonimo di garanzia. E’ un ulteriore trofeo costruito su basi solide, organizzazione, competenza e tanto lavoro.

La promozione è arrivata grazie ai successi di Martina Picardi su Monica Prota 6/0, 6/0 e della sorella maggiore Stefania su Marilena Mercadante sempre in due set. Nel doppio successo ospite in tre set per la coppia Prota/Mercadante (6/4, 4/6, 7/6) su Martina Picardi e Viviana Salvati.

LA FINALE – Sabato prossimo ci sarà la possibilità di conquistare il titolo regionale sui campi del Tc San Domenico. Le partenopee hanno superato in semifinale il Tc Battipaglia conquistando l’altra promozione. Le due finaliste si sono già affrontate nel girone di qualificazione. Nella circostanza, sui campi di Avellino Est, il successo fu ad appannaggio delle padrone di casa. Sotto i colpi dell’Academy sono cadute nell’ordine, oltre al San Domenico Napoli (2-1), La Conca Sport (0-3) ed il San Leucio (3-0). I confronti si sono svolti con il format consueto dei due singolari e doppio conclusivo.